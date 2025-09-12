Sk Customs dedica una pistola a Miguel Hidalgo

Con quella dedicata a Miguel Hidalgo la Sk Customs porta a cinque le pistole semiautomatiche della serie sulla guerra d’indipendenza messicana.

Il 16 settembre in Messico si celebra l’eroe nazionale Miguel Hidalgo, («il padre della patria»): per avvicinarsi alla ricorrenza (risale a quel giorno del 1810 il Grito de dolores, che avviò l’insurrezione) la Sk Customs ha deciso di lanciare la quinta pistola semiautomatica della serie (c’erano già Presidente Guerrero, Premier Presidente, Emperor e Morelos) dedicata alla guerra d’indipendenza contro gli spagnoli.

La base è una Colt Government 1911 full size calibro .38 super (2.560 dollari, consegne da ottobre), decorata con una classica serie d’incisioni in oro 24 carati. Sui due lati del carrello la Sk Customs ha scelto di riprodurre due murali: è allegorico a sinistra (ci sono lo stendardo della Madonna di Guadalupe ed El Doliente de Hidalgo) corredato delle scritte «Viva nuestra madre santissima» e «Muera el mal gobierno»; incentrato invece sul protagonista, che tiene in braccio gli schiavi liberati e accompagna gli insorti, quello sull’altro lato.

Sulla parte superiore del carrello si staglia di nuovo la figura di Hidalgo, stavolta mentre regge lo stendardo della Madonna di Guadalupe, accompagnato da una colomba che prende il volo e da un’aquila azteca che tra le zampe tiene una catena spezzata, simbolo della fine della dominazione spagnola.

