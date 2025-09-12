Una nuova Ruger 10/22 Sporter nella Collector’s series

L’ultima variante della Ruger 10/22 Sporter, che fa parte dell’ottava edizione della Collector’s series, si distingue per le foglie di quercia incise sul calcio e sull’asta in legno di noce americano.
Ci sono le foglie di quercia, incise, ad adornare il calcio in legno, di noce americano, della nuova variante della carabina rimfire 10/22 Sporter (599 dollari), che la Ruger ha introdotto nell’ottava edizione della Collector’s series.
Si tratta di una modifica tipicamente estetica: rispetto all’originale non cambiano né le scelte né la meccanica, a partire dalla canna (la Ruger l’ha ottenuta mediante rotomartellatura, a freddo, di una barra in lega d’acciaio, con finitura nera lucida; 1:16” il passo di rigatura) di 18,5”, ossia 470 millimetri; ne deriva una lunghezza complessiva di 940 millimetri, alla quale corrisponde un peso di poco più di 2.220 grammi.
Estraibile, il caricatore circolare ospita dieci colpi calibro .22 lr; la descrizione tecnica si completa con mira frontale a perla dorata. tacca posteriore regolabile, sicura manuale cross-bolt e ponticello in polimero stabilizzato al calore e rinforzato in fibra di vetro.
