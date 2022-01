Next Generation Squad Weapon, accordo tra Beretta Usa e True Velocity

Dopo aver concluso l’accordo con True Velocity, Beretta Usa entra ufficialmente nel progetto Next Generation Squad Weapon.

Beretta Usa assisterà LoneStar Future Weapons, sussidiaria di True Velocity, nella produzione, l’assemblaggio e il test del fucile RM-277 e dell’arma automatica coinvolti nel bando Next Generation Squad Weapon, il progetto con cui la Difesa americana intende sostituire la cartuccia 5,56x45mm Nato, il fucile d’assalto M4 e la mitragliatrice M249 in uso all’esercito; il ruolo di Beretta Usa sarà centrale anche nello sviluppo delle varianti per gli alleati internazionali e per il mercato civile.

Entrambe le armi sono configurate per sparare munizioni 6,8 Tvcm, con bossolo composito di proprietà True Velocity; il nuovo calibro offre “una maggiore letalità, maggiore portata effettiva ed [elevata] riduzione di peso”. Beretta Defense Technologies ne esplorerà inoltre altre applicazioni e camerature.

Per Kevin Boscamp, presidente e amministratore delegato di True Velocity, l’accordo con Beretta Usa pone la sua azienda «in una posizione ottimale per guidare la modernizzazione globale delle armi e delle munizioni di piccolo calibro». «Non vediamo l’ora di mettere la nostra struttura e le nostre risorse al lavoro su questo programma innovativo; aumenterà le capacità dei nostri combattenti» gli risponde Francesco Valente, chief operating officer e general manager di Beretta Usa.

