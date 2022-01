Walther Pdp Pro Sd, nuova pistola per il porto quotidiano

Due versioni (più due, con caricatore ridotto) per la Walther Pdp Pro Sd, la nuova pistola per il porto quotidiano.

Grilletto Dynamic Performance, tagli di presa Super Terrain, minigonna in alluminio: la famiglia Pdp di Walther si allarga con un’altra pistola per il porto quotidiano, la Pro Sd che di fatto è una doppia se non una quadrupla novità. Il modello presentato nelle scorse ore (e togliamoci subito il pensiero: Sd sta per Schalldämpfer, ossia moderatore di suono che la filettatura rende tecnicamente installabile nei Paesi in cui sia legalmente consentito) è infatti disponibile sia come full size sia come pistola compatta; e oltre al caricatore standard, rispettivamente da diciotto o quindici colpi, ognuna delle due varianti può accoglierne anche uno ridotto, da dieci.

La full size si sviluppa lungo un carrello da 114 millimetri, più lungo di 13 millimetri rispetto a quello della versione compatta; cambia ovviamente anche il peso, che se si accorciano le misure scende da 780 a 690 grammi (arma scarica). L’intera linea condivide sia il calibro, 9 mm, sia i materiali utilizzati, acciaio + fusto per il polimero, sia infine il prezzo al pubblico, 829 dollari.

