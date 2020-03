Niente Europeo di tiro a volo

L’Europeo di tiro a volo viene posticipato a una data da definire.

Era inevitabile data la situazione sanitaria, tanto più dopo lo slittamento di Tokyo 2020: l’Issf ha rinviato l’Europeo di tiro a volo originariamente in programma a Châteauroux dal 6 al 20 maggio. Non è l’unico appuntamento che salta. Cancellate ovviamente anche le qualificazioni ai Giochi, carabina e pistola, che sarebbero dovute andare in scena in Repubblica Ceca dal 18 al 25 maggio.