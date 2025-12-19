Nighthawk Custom cessa la produzione della Predator

La Nighthawk Custom ha annunciato che sta per interrompere la produzione della Predator.
«The Predator is being discontinued forever», la produzione della Predator s’interromperà definitivamente: non c’è possibilità di fraintendere il comunicato col quale la Nighthawk Custom annuncia «il capitolo finale» di una delle pistole semiautomatiche calibro 9×19 più note del suo catalogo per quasi due decadi.
La caratteristica principale è la canna conica match grade lavorata a mano, il design della quale sposta il peso in avanti, verso la volata, per ridurre la sensazione di rinculo, minimizzare il rilevamento e rendere più rapido il secondo colpo; preziose le guancette in cocobolo, con zigrinature a diamante.
«Rimangono solo pochi esemplari» scrive la Nighthawk Custom (in Italia il suo riferimento è la Cosmi); «una volta che saranno andati, questo capitolo si chiuderà per sempre».
Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.