Hornady pubblica la 12ª edizione del manuale di ricarica

Oltre a una serie di munizioni, tra le novità 2026 della Hornady c’è la 12ª edizione del manuale di ricarica.

Contiene i dati di più di 400 cartucce in più di due dozzine di calibri, compresi il .22 arc, il .22 Creedmoor, il 6 mm Gt, il .338 arc, il .25 Creedmoor, il 7 mm prc e il .400 Legend: è voluminosa la 12ª edizione del manuale di ricarica Hornady, disponibile anche come e-book e, a 99 centesimi per cartuccia o integrale a 19,99 dollari, su app.

In quest’edizione la Hornady ha introdotto nuove linee di proiettili come Cx, Eld-Vt e Sub-X, ha ampliato i dati per quelli più apprezzati a partire da Eld Match, Ftx e Sst e aggiornato propellenti e polveri introducendo le Winchester StaBall Match, StaBall 6.5 e StaBall Hd.

Dopo la stampa la Hornady s’è accorta di un refuso a pagina 350, relativamente al calibro 6,5 prc, e sul proprio sito ufficiale ha indicato la polvere corretta da impiegare in quella ricetta di ricarica.

