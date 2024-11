Tre revolver in edizione limitata nella Nighthawk Custom Korth Executive Series

La collaborazione tra Nighthawk Custom e Korth ha portato alla produzione dell’Executive Series, linea di tre revolver calibro .357 magnum in edizione limitata.

A cadenza regolare la collaborazione tra Nighthawk Custom e Korth sforna modelli intriganti: dopo il Callahan, il Moongoose, il Vintage e l’Nxa, sul mercato arriva l’Executive Series, una linea di tre revolver dal look classico in edizione limitata.

Tutti e tre condividono il calibro (è il .357 magnum), la canna di 4”, ossia 102 millimetri, e la custodia in legno; cambia la finitura: dorata; Dlc in bronzo; tartarugata. Per questa linea la Nighthawk Custom comunica i prezzi soltanto agli acquirenti.

