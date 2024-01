Nighthawk Custom Envoy, una pistola full size nella serie Ambassador

Dopo una microcompatta e una compatta, nella linea Ambassador la Nighthawk Custom introduce una pistola full size: l’ha chiamata Envoy.

Entra nella serie Ambassador al fianco di Counselor (canna di 89 millimetri) e Delegate (108), e dalla serie Ambassador trae i tagli di presa frontali in rilievo (standard quelli posteriori): ha un profilo caratteristico l’Envoy, la nuova pistola full size della Nighthawk Custom i cui artigiani hanno finito a mano sia la canna bull di tipo match lunga 5” (127 millimetri, volata svasata verso l’interno), sia il carrello sia il fusto, di taglia Government; una finitura in nitruro nero riveste l’acciaio billet.

Dotata di due caricatori da dieci colpi in ciascuno dei due calibri in cui è disponibile, 9×19 mm o .45 acp, l’Envoy è riconoscibile anche per il design del grilletto scheletrizzato, per la zigrinatura fitta (25 linee per pollice, una ogni millimetro) sul frontstrap e sull’alloggiamento della molla cinetica del cane, per la minigonna brevettata Flush-fit che rende rapido il caricamento senza incidere sull’altezza complessiva e per le guancette G10, sviluppate in collaborazione con la Railscales,

Lunga 218 millimetri cui corrisponde un peso di 1.155 grammi, l’Envoy (4.500 dollari) si completa con grilletto regolabile (1.585-1.900 grammi), mira frontale al trizio e tacca posteriore Heinie Black Ledge.

