Sono le Glock le pistole semiautomatiche più vendute in America nel 2023.

Glock, Glock, Glock e ancora Glock: ai primi quattro posti della classifica delle pistole semiautomatiche più vendute in America nel 2023 (dati osservatorio Nasgw, quelli secondo i quali tra i fucili a canna liscia è notevole la performance della Beretta) c’è uno solo marchio, che piazza in sequenza la G43X Mos, la G43X, la G19 Gen 5 e la G19X, tutte 9×19 mm.

D’altra parte è in assoluto il preferito dagli americani, che in questo calibro hanno acquistato armi per un valore d’un miliardo e 97 milioni di dollari (solo 83 milioni per le carabine in calibro da pistola) su un totale di poco inferiore ai tre miliardi e mezzo.

Anche se continua a rallentare rispetto agli anni passati (vale un miliardo e 921 milioni di dollari; furono due miliardi e 139 milioni nel 2022, due miliardi e 657 milioni nel 2021 e due miliardi e 503 milioni nel 2020), il settore delle armi corte è ancora quello più pesante; al suo interno contano soprattutto le pistole semiautomatiche (un miliardo e 544 milioni), che tirano quasi cinque volte più dei revolver (320 milioni).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.