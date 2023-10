Nighthawk custom Thunder ranch Combat special, una pistola 1911 custom

Dalla collaborazione tra Clint Smith e la Nighthawk custom nasce la pistola 1911 Thunder ranch Combat special.

L’ha disegnata Clint Smith, presidente della Thunder Ranch, veterano del corpo dei marine e istruttore di tiro: dalla sua collaborazione con la Nighthawk custom nasce la Thunder ranch Combat special, pistola 1911 custom pensata per l’addestramento e la difesa e, in attesa dei calibri .38 Super e 10 mm, al momento disponibile in 9 mm e .45 acp a 3.799 dollari.

Stile government con canna di 127 millimetri (lunghezza complessiva 218 millimetri; peso 1.170 grammi), la Nighthawk custom Thunder ranch Combat special si caratterizza per i tipici tagli di presa sia frontali sia posteriori, per i comandi maggiorati e per la finitura custom smoked nitride. Il peso di sgancio del grilletto è regolabile tra 1.590 e 1.700 grammi; la sicurezza è affidata alla sicura al pollice stile Gi.

Della dotazione di serie fanno parte mira frontale in oro 14 carati, tacca di mira Heinie Black ledge, guancette micarta e caricatore da otto colpi; eventualmente si può far aggiungere una slitta o l’Interchangeable optic system per l’installazione del red dot.

