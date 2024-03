Nighthawk Custom Wall Street, una pistola da collezione in dollari

Per realizzare la Wall Street la Nighthawk Custom ha impiegato anche banconote da 100 dollari ritirate dalla circolazione.

Scelta voluta fino in fondo oppure no, la pistola da collezione con cui la Nighthawk Custom racconta uno dei simboli del potere dell’America non ne nasconde uno dei lati più drammatici della sua storia: sul lato destro della Wall Street, pezzo unico, si riconosce infatti Petrus Stuyvesant, governatore olandese della colonia del Nuovi Paesi Bassi, al mercato degli schiavi.

In prossimità della volata è inciso in oro lo stemma della Compagnia inglese delle Indie occidentali, in corrispondenza del toro di Wall Street rappresentato sull’altro lato, più tradizionale: vi sono riconoscono infatti l’ingresso dell’edificio della Borsa di New York, la facciata della chiesa della Trinità che si trova poco distante e i classici diagrammi con le fluttuazioni dei prezzi delle azioni.

Il dettaglio più tipico lo si rintraccia però nelle guancette e nel grilletto: gli artigiani della Nighthawk Custom li hanno infatti realizzati con banconote da 100 dollari triturate provenienti dal Dipartimento del Tesoro, Bureau of engraving and printing. Banconote ritirate dalla circolazione (la Nighthawk Custom ne ha usate novantadue, perché al 1792 risale il Buttonwood agreement, di fatto la nascita della Borsa) foderano anche l’interno della custodia in legno di mirto, i lati della quale sono scolpiti per assomigliare all’esterno dell’edificio.

