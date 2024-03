La pistola ultracompatta Staccato Cs s’aggiorna

La Staccato ha annunciato un paio d’aggiornamenti nella struttura della pistola ultracompatta Cs.

Un fusto un po’ più largo, così da arrivare a 37 millimetri, e una piccola aggiunta di peso, in modo tale che si possano diminuire rilevamento e rinculo: la Staccato aggiorna in questi termini la pistola ultracompatta Cs, con canna bull fluted di 3,5” (89 millimetri) in acciaio inossidabile finito Dlc.

Restano identici i materiali (per il fusto l’alluminio 7075), la lunghezza di 18 centimetri netti, la capacità optic ready per standard o micro-red dot, eventualmente forniti di serie, e la capacità dei due caricatori, 16 colpi calibro 9×19 mm.

Pistola in azione singola (1.815-2.040 grammi il peso di sgancio), sul mercato internazionale la Staccato Cs costa 2.500 dollari. In Italia la distribuzione del marchio è in carico a Bignami.

