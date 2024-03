Da Cabot Guns una pistola con i residui bellici dello sbarco in Normandia

La Cabot Guns sta lavorando a una pistola forgiata con l’impiego dei residui bellici dello sbarco in Normandia, di cui il 6 giugno cade l’ottantesimo anniversario.

Il 6 giugno 2024 cadrà l’ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, o D-day, una delle più grandi invasioni anfibie della storia: anziché produrre una semplice pistola commemorativa, la Cabot Guns ha deciso di coinvolgere il mastro artigiano Ray Rybar e il suo staff per fargliela costruire in acciaio damasco forgiato con l’impiego dei residui bellici (pezzi di armi e delle navi, ganci dei paracadute, caschi militari) raccolti su quelle spiagge.

Nelle prossime settimane la Cabot Guns pubblicherà una serie di video per aggiornare il pubblico sull’andamento dell’operazione; il 6 giugno svelerà l’aspetto della pistola.

