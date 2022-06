Nighthawk Nxr Hunter, il revolver .44 Magnum

Calcio laminato e canna lunga: eccolo il Nighthawk Nxr Hunter, revolver .44 Magnum in azione mista.

Dov’è consentita con l’arma corta è destinato essenzialmente alla caccia, dove non lo è può comunque essere apprezzato come arma custom: si chiama Nxr Hunter il nuovo revolver .44 Magnum di Nighthawk che dopo la Fire Hawk amplia un altro po’ il proprio catalogo.

La prima nota distintiva è il calcio in laminato che gli conferisce un look unico, la seconda la canna lunga ben 190,5 millimetri, ventilata e finita con trattamento dlc; Nighthawk l’ha ottenuta mediante rotomartellatura a freddo di un unico massello d’acciaio 416R. La mira è affidata a una perla in oro 14 carati e a una tacca posteriore regolabile in deriva; della dotazione può inoltre fare parte anche l’ottica Leupold Fx-II 4×28.

Revolver singola-doppia azione con slitta Picatinny e tamburo da sei colpi, il Nighthawk Nxr Hunter (333 millimetri, 1.570 grammi) costa 6.999 dollari.

