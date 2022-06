Nighthawk Fire Hawk, la pistola custom da collezione

Calibro 9mm o .45 Acp, la Fire Hawk è la nuova pistola custom da collezione di Nighthawk.

Impugnatura aggressivissima, dimensioni full size (215 millimetri per quasi 1.255 grammi), compensatore single-port di serie: è la Nighthawk Fire Hawk, la nuova pistola custom da collezione di Nighthawk; la finitura nera al nitruro (c’è anche una versione in acciaio a vista, con impugnatura G10) ne esalta le forme solide ma non ingombranti.

1 di 2

Calibro 9mm o .45 Acp (e in effetti l’ispirazione è la 1911), la Fire Hawk si sviluppa lungo una canna bull match grade da 127 millimetri; il caricatore ospita otto colpi. Basta uno sguardo rapido per accorgersi che l’hold open è smussato e incassato e che minigonna e alloggiamento della molla del cane fanno parte di un pezzo unico. Nighthawk ha inoltre scelto grilletto curvo, mira frontale in oro 14 carati, tacca di mira Heinie e sicura al pollice; in acciaio inossidabile il percussore.

Come sempre per questo marchio (vi ricordate le ultime novità, Treasurer e The Proibition?) il prezzo non è banale: la Nighthawk Fire Hawk costa 4.599 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.