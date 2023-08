Nordic clays Trapmaster, il lanciapiattelli manuale

Il Nordic clays Trapmaster è un lanciapiattelli manuale prodotto in Danimarca.

Chi ha a disposizione una proprietà privata in cui sia possibile rispettare le norme di sicurezza e un amico paziente può evitare d’andare al campo di tiro per provare il proprio fucile: dalle dimensioni contenute (peso circa 2.000 grammi; prezzo 777,60 euro) il lanciapiattelli manuale Trapmaster della danese Nordic clays gli consente infatti di sparare a piattelli lanciati a una velocità compresa tra i 20 e i 60 km/h (nove gli intervalli).

Appositamente realizzati in materiale biodegradabile nero o arancione brillante, i piattelli possono essere lanciati uno per volta o in coppia; insieme alla rotazione impressa dal Trapmaster, la loro configurazione (sono anelli tenuti insieme da sei lame) genera una traiettoria difficilmente prevedibile, e in parte somigliante a quella del tiro all’elica.

Il pulsante per l’accensione si trova sulla base; è invece frontale il grilletto che una volta premuto inizia a far ruotare il piattello prima dello sgancio.

Privo di qualsiasi molla esterna per azionare il braccio, il Trapmaster può essere corredato d’un tubo da cinquanta piattelli; la luce verde, ambra o rossa informa sulla carica della batteria ricaricabile.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.