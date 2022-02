Novità per le munizioni per arma corta Remington High Terminal Performance .45 Colt

Le munizioni per arma corta Remington High Terminal Performance nella confezione da venti colpi saranno disponibili anche in .45 Colt.

Già disponibili in .40 S&W, .45 Auto, .380 Auto, .38 Special +P e 9mm Luger, le munizioni per arma corta Remington High Terminal Performance nella confezione da venti usciranno a breve sul mercato internazionale anche in calibro .45 Colt. Si tratta di proiettili camiciati a punta cava da 230 grani con innesco Kleanbore; all’impatto Remington promette ridotta perdita di peso ed espansione elevata.

Alla bocca si registrano una velocità di 259 m/s e un’energia di 500 Joule; la tabella balistica riporta poi 252 m/s e 477 Joule a 25 iarde, 247 m/s e 455 Joule a 50 iarde e 236 m/s e 416 Joule a 100 iarde; 34 dollari il prezzo di lancio. E prossimamente ci si attendono confezioni da venti anche per .44 Remington Magnum e .41 Remington Magnum e un nuovo caricamento in .30 Super Carry, come già annunciato da Federal e Cci.

