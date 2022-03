Coppa del mondo di tiro, subito oro per l’Italia

Oro per Danilo Sollazzo nella Coppa del mondo di tiro in corso al Cairo.

Vent’anni e un oro nella Coppa del mondo di tiro: per Danilo Sollazzo, classe 2002, la gara inaugurale della competizione vale un passaggio nell’olimpo. È suo infatti il primo posto nella carabina 10 metri uomini; dopo aver ottenuto 623,1 punti nella qualificazione, in finale ha battuto (16-14) lo slovacco Jany Patrik. Bronzo per il ceco Privratsky. Per Sollazzo è la prima vittoria in una competizione senior Issf.

La gara femminile se l’è aggiudicata la francese Oceanne Muller, campionessa europea 2021, che in finale ha battuto la russa Anastasiia Galashina; terza l’americana Alison Marie Weisz.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.