Springfield Armory Vickers Tactical Master Class 1911, la pistola 1911 firmata dal veterano

La nuova pistola 1911 di Springfield Armory nasce dalla collaborazione con Larry Vickers. È la Springfield Armory Vickers Tactical Master Class 1911, che sfoggia un profilo decisamente aggressivo.

I tagli di presa del carrello, intrecciati allo stesso modo del front strap, saltano all’occhio non appena si guarda la nuova pistola 1911 di Springfield Armory che per svilupparla si è affidata a un’eccellenza riconosciuta. La Vickers Tactical Master Class 1911 prende infatti il nome da Larry Vickers, veterano Delta Force che oltre alle operazioni sul campo ha nel proprio bagaglio anni di ricerche nell’industria delle armi.

Ne è venuta fuori una pistola intrigante e potente. L’arma si sviluppa intorno a una canna custom da 127 millimetri (1:16 il passo di rigatura) in acciaio inossidabile. Springfield Armory e Larry Vickers hanno deciso di usare l’acciaio forgiato anche per il carrello e soprattutto il fusto. Entrambi sono stati trattati con finitura nera Black-T antiruggine e anticorrosione. Il grilletto match, di medie dimensioni per potenziare precisione e controllo, è invece in alluminio; solida l’impugnatura grazie al grip decisamente aggressivo.

La Springfield Armory Vickers Tactical Master Class 1911 si completa con caricatore da 8 colpi, percussore a marchio Wilson Combat, sicura al pollice monofacciale, tacca di mira U-Notch e mira frontale luminescente al trizio. Chiaramente calibro .45 ACP, la nuova pistola 1911 di Springfield Armory è lunga 218 millimetri, pesa 1.175 grammi e costa 1.495 dollari.

