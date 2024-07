Come sta andando il mercato delle armi in America?

Nonostante le fibrillazioni legate alle elezioni presidenziali di inizio novembre, al momento il mercato delle armi in America non fa registrare sobbalzi in nessun senso.

Bisogna attendere qualche giorno ancora per capire se l’attentato a Trump abbia avuto ripercussioni dirette sul mercato delle armi in America: al momento non si registrano scossoni rispetto all’andamento registrato da inizio anno.

Secondo i dati dell’osservatorio Nasgw (è atteso per i prossimi giorni il report analitico sui modelli più venduti nella prima metà del 2024) cresce ancora un altro po’ lo scarto negativo rispetto ai primi sei mesi e mezzo dell’anno scorso e della media 2021-2023, rispettivamente 1,49 e 1,74 miliardi di dollari: col miliardo e i 360 milioni di adesso si cala dell’8,3% e del 21,4%.

Rispetto alla media triennale (239,42 milioni) continua a restare indietro anche il mercato delle munizioni, che all’ultimo rilevamento vale 219,87 milioni, ossia l’8,2% in meno; rimane però positivo (+7,2%) il confronto con il dato del 2023, pari a 205,19 milioni.

Non arriva alcuna sorpresa neppure dal mercato delle ottiche, che conta pressoché lo stesso fatturato dell’anno scorso (56,25 vs 56,62 milioni, -0,7%), non paragonabile a quello del biennio precedente, che incide pesantemente sulla media triennale (72,16 milioni, -22,1%).

