Nuova procedura per la rottamazione delle armi: la circolare del ministero

Vittorio Pisani, capo della polizia, ha firmato una circolare con cui definisce la nuova procedura per la rottamazione e lo smaltimento delle armi.

Per il governo una delle ragioni dei ritardi nella rottamazione e nello smaltimento delle armi in giacenza presso gli uffici e i comandi delle forze di polizia (arrivano qui sia per confisca, sia per consegna spontanea) risiede nel nulla osta del ministero della Cultura, che finora ogni volta doveva verificare la possibile classificazione come pezzi storici e antichi.

Con una circolare firmata da Vittorio Pisani, capo della polizia, il dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno ha deciso di cambiare le procedure, così da tentare d’intaccare «l’aumento della giacenza, [che ha] evidenti ricadute critiche […], con l’auspicio di pervenire alla totale eliminazione».

Per molte armi, si legge nella circolare, si può escludere a prima vista l’interesse storico-culturale; di conseguenza si può rilasciare il nulla osta alla rottamazione senza che sia necessario il vaglio dell’esperto della Soprintendenza; peraltro già la legge 110/75 assegna alle forze dell’ordine il potere di selezionare quelle da sottoporre all’esame.

Una nuova procedura

Ora dunque ogni forza di polizia ha individuato al proprio interno gli uffici o i comandi e il personale «dotati della professionalità necessaria a effettuare lo screening»: per la polizia di Stato i gabinetti regionali e interregionali di polizia scientifica; per i carabinieri il personale in possesso della specializzazione d’armaiolo, e i nuclei per la tutela del patrimonio culturale; per la guardia di finanza i drappelli armamento dei reparti tecnico-logistico-amministrativi che hanno sede nei capoluoghi di regione.

Così, si chiude la circolare, si può incrementare il numero delle armi rottamabili senza coinvolgere il ministero della Cultura, e si possono contrarre i tempi di smaltimento e ridurre la giacenza.

