Torna la promozione cashback Beretta

La Beretta rinnova la promozione cashback, quella con cui rimborsa 150 o 170 euro sull’acquisto di alcuni fucili.

Sono ben undici i modelli base coinvolti: nel corso di questa primavera (s’andrà avanti anche per la prima parte dell’estate, fino al 30 giugno) la Beretta ha deciso di rinnovare la promozione cashback, e di prevedere un rimborso di 150 euro per chi compra i fucili 486, 686, 687, A300, A400, Xtreme, Lite Wood, Upland e Ultraleggero, e di 170 euro per l’A400 Action e l’A400 Lite.

La procedura, ormai consolidata, è facile da seguire: una volta completato l’acquisto, è sufficiente collegarsi al sito dedicato (c’è tempo fino al 16 luglio; lo si può consultare anche per prendere visione dell’elenco delle armerie aderenti) e compilare il modulo, allegando la fotografia o la scansione sia dello scontrino fiscale o della fattura sia del modello 38 (dichiarazione di vendita), e indicando i dati personali, il numero di matricola dell’arma, il codice del voucher e il conto corrente su cui accreditare il bonifico bancario.

