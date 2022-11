Nuovo calibro per il fucile semiautomatico Beretta A400 Xtreme Plus

Il fucile semiautomatico Beretta A400 Xtreme Plus è ora disponibile anche in calibro 20, nella doppia variante nera e camo Realtree max-7.

Sono nuovi il calibro, il profilo della carcassa, le dimensioni dei comandi e della porta dell’otturatore e il calcio, nel quale è integrato il sistema Kick-off plus: dal fine settimana sul mercato italiano è disponibile una nuova (doppia) variante del fucile semiautomatico Beretta A400 Xtreme Plus.

Come nel 12, anche nel nuovo calibro 20 il funzionamento ruota intorno al sistema a presa di gas B-Link con otturatore e testina rotante; restano le stesse anche le canne Steelium plus da 710 millimetri, con strozzatore esterno Optimachoke hp Black edition (cinque nella dotazione di serie).

Sono due le versioni disponibili, nera con carcassa grigia anodizzata e camo Realtree max-7; in entrambe è possibile utilizzare il sistema di piastrine regolabili per correggere la piega e servirsi dei distanziali (uno fornito di serie, altri acquistabili a parte) per aggiustare la length of pull. Sulla bindella 7×7 millimetri è presente un mirino sferico in acciaio.

Negli ultimi giorni s’era già parlato molto di Beretta, del suo nuovo sito ufficiale con configuratore online e dell’arrivo dell’A300 Ultima sul mercato italiano.

Beretta A400 Xtreme Plus: la scheda tecnica

Produttore : Beretta

: Modello : A400 Xtreme Plus

: A400 Xtreme Plus Calibro : 20

: 20 Tipologia : fucile semiautomatico

: fucile semiautomatico Funzionamento : a presa di gas con testina otturatore rotante

: a presa di gas con testina otturatore rotante Lunghezza canna : 710 mm

: 710 mm Bindella : 7×7 mm, ventilata

: 7×7 mm, ventilata Mirini : intermedio sferico in acciaio, frontale in fibra ottica

: intermedio sferico in acciaio, frontale in fibra ottica Strozzatori : esterni Optimachoke hp Black edition

: esterni Optimachoke hp Black edition Carcassa : lega d’alluminio (trattamento Aqua tech shield)

: lega d’alluminio (trattamento Aqua tech shield) Sicura : a pulsante, reversibile

: a pulsante, reversibile Calcio : polimero

: polimero Lunghezza totale : 1.260 mm

: 1.260 mm Peso: 3.000 g

