Chi ha vinto le carte olimpiche nel Mondiale di tiro a segno?

La Cina ha conquistato un quarto delle carte olimpiche in palio nel Mondiale di tiro a segno.

Non solo nel medagliere (ventisette medaglie d’oro, cinquantotto totali): la Cina primeggia anche nel conto delle carte olimpiche conquistate nel Mondiale di tiro a segno, otto su trentadue in palio. Alle sue spalle si trovano la Corea del Sud (cinque) e la Polonia (tre); due carte olimpiche a testa per India, Ucraina, Stati Uniti e Pakistan, una per Repubblica Ceca, Italia, Norvegia, Germania, Armenia, Grecia, Serbia e Bulgaria.

Sono stati venticinque (diciassette europei, sette asiatici, uno americano) i Paesi ad aver vinto almeno una medaglia; dietro la Cina si sono piazzate l’India (dodici medaglie d’oro, trentaquattro totali) e la Norvegia (sette medaglie d’oro, dodici totali).

