Nuovo decreto anticontagio: che cosa cambia?

Il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto anticontagio con cui tenta di flettere la curva epidemica.

Per assistere alle competizioni sportive, all’aperto o al chiuso, sarà necessario indossare la mascherina FFP2: è uno dei passaggi fondamentali del nuovo decreto anticontagio approvato dal consiglio dei ministri nel tardo pomeriggio del 23 dicembre. In attesa del testo ufficiale si sa inoltre che, comunque sia classificata la zona, per accedere agli impianti sportivi al chiuso sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato (solo vaccino o guarigione, niente tampone). Dal 1° febbraio peraltro la sua durata scenderà da nove a sei mesi; è un modo per incentivare alla terza dose, che potrà essere somministrata a quattro mesi dalla seconda.

