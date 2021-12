Nuova impostazione per le nazionali di tiro a volo

Delle nazionali di tiro a volo farà parte il nuovo gruppo dei probabili olimpici.

Un nuovo gruppo sia per lo skeet sia per il trap: la Fitav rimodella l’impostazione delle nazionali di tiro a volo introducendo la categoria dei probabili olimpici, affidati rispettivamente ad Andrea Benelli e Albano Pera. Ne farà parte un numero limitato di atleti («Ma non si tratta di elenchi blindati» sottolinea il presidente Fitav Luciano Rossi), sei uomini e sei donne per lo skeet e sei uomini e sei donne per il trap.

Le nazionali si articoleranno poi in Azzurri di fossa olimpica (commissario tecnico Rodolfo Viganò); Azzurri di skeet (commissario tecnico Andrea Filippetti); giovanili di fossa olimpica (commissario tecnico Daniele Di Spigno); giovanili di skeet (commissario tecnico Sandro Bellini). Di Azzurri e giovanili faranno parte rispettivamente sedici e dodici tiratori per ogni specialità, anche qua nell’assoluto rispetto della parità di genere.

Probabili olimpici: gli elenchi

Trap

Donne: Giulia Grassia, Alessia Iezzi, Maria Lucia Palmitessa, Fiammetta Rossi, Jessica Rossi, Silvana Stanco

Uomini: Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Lorenzo Ferrari, Valerio Grazini, Giovanni Pellielo e Daniele Resca

Skeet

Donne: Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Chiara Cainero, Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo, Katiuscia Spada

Uomini: Tammaro Cassandro, Luigi Agostino Lodde, Gabriele Rossetti, Elia Sdruccioli, Niccolò Sodi, Giancarlo Tazza

