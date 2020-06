Obbligo di denuncia delle munizioni senza arma che le possa sparare: la sentenza della Cassazione

La Cassazione chiarisce quando scatti l’obbligo di denuncia delle munizioni.

L’obbligo di denuncia delle munizioni rimane tale anche se il titolare della licenza non possiede un’arma che possa spararle. Lo ha stabilito la settima sezione penale della Cassazione. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ribadisce che “la separata denuncia di detenzione delle munizioni è imposta […] per la parte di munizioni eccedente il limite di capienza del caricatore”. La contravvenzione quindi non sussiste se non si denunciano “le munizioni comprese nella portata del caricatore di un’arma la cui detenzione sia stata regolarmente denunciata”. Ma questo principio, è ovvio, si applica soltanto in presenza di un’arma legittimamente detenuta. Senza arma, tocca denunciare tutte le munizioni nei termini previsti dalla legge.

