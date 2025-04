Open Day Tanfoglio a Montopoli Valdarno il 12 e 13 aprile

L’occasione è ghiotta: provare tutte le nuove pistole di Tanfoglio, presentate allo scorso Eos di Verona, come la Pugio oppure la 1911 Ft Custom.

Per partecipare all’Open Day Tanfoglio è sufficiente recarsi allo Shooting Sport Training Pisa a Montopoli Valdarno (Pi), in via dei Girasoli, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle ore 9 alle 18.

Spendendo 15 euro, i titolari di porto d’armi in corso di validità potranno mettere alla prova la propria Tanfoglio preferita. Insomma, una bella “prova su strada” prima di un eventuale acquisto.

Ovviamente all’Open Day Tanfoglio saranno presenti i tecnici dell’azienda, ai quali rivolgere le proprie domande e curiosità. La manifestazione è organizzata dall’armeria Luperini Armi.

