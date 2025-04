Pubblicato bando per segretario generale dell’Uits

L’Uits ha pubblicato il bando per l’incarico di segretario generale per il prossimo quadriennio.

L’avvicendamento era previsto già da tempo, e diventa tanto più urgente dal momento che Walter De Giusti, che ricopriva questo ruolo fino allo scorso febbraio, è diventato commissario straordinario (si pensava a un incarico di transizione, ma il rinvio dell’assemblea elettiva ha inevitabilmente dilatato i tempi: il mondo del tiro a segno italiano resta in attesa di conoscere la nuova data): era inevitabile che l’Uits pubblicasse il bando per il segretario generale, figura chiave, le cui funzioni al momento svolge Luca Granata.

Il mandato durerà quattro anni; possono candidarsi i laureati (diploma vecchio ordinamento, o laurea specialistica o magistrale) in giurisprudenza, scienze politiche ed economia forti d’una certa esperienza (l’Uits richiede almeno un quinquennio da dirigenti in enti pubblici o in aziende) e d’una particolare specializzazione «professionale, culturale e scientifica», legata in particolare «alla gestione delle risorse umane e di organizzazioni complesse»; oltre che dalla vita professionale, la si desume dalla «formazione universitaria e postuniversitaria, e dalle pubblicazioni scientifiche».

Per candidarsi è necessario compilare il modello predisposto dell’Uits, allegare il curriculum e inviarlo all’indirizzo pec bandosegretariogeneraleuits@pec.uits.it entro venti giorni dalla pubblicazione del bando.

Una commissione di tre esperti identificherà le figure scelte per il colloquio finale; ne uscirà una rosa di nomi da proporre a De Giusti, che individuerà il proprio successore per il prossimo quadriennio.

