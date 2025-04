Trump restituisce le armi a Mel Gibson

Il Dipartimento della Giustizia ha deciso di revocare il divieto di acquistare e possedere armi che aveva colpito Mel Gibson dopo un caso di violenza domestica di quattordici anni fa.

Nonostante il suo coinvolgimento in un caso di violenza domestica datato 2011 (il sistema giudiziario lo classificò come reato minore, non come crimine) Mel Gibson, forte sostenitore di Donald Trump, potrà tornare a detenere armi negli Usa: su impulso della procuratrice generale Pam Bondi il Dipartimento della Giustizia ha infatti revocato il divieto che finora lo colpiva. Lo racconta Devlin Barrett, reporter del New York Times da Washington. Insieme a Gibson, la decisione coinvolge altri nove cittadini americani nella medesima situazione.

Al provvedimento, una sorta di perdono governativo, s’era a lungo opposta Elizabeth Oyer, fino a un mese fa (poi l’amministrazione Trump l’ha sollevata dall’incarico) responsabile del procedimento presso il Dipartimento della Giustizia: le sue preoccupazioni, aveva detto alla stampa, non avevano a che fare con la politica, ma con i rischi per la sicurezza, più pronunciati se si consente di possedere armi a chi s’è reso responsabile di un atto di violenza domestica.

Per il New York Times «la scelta di restituire le armi a Mel Gibson fa parte di un più ampio programma dei conservatori, che ad alcune persone colpite da condanne penali intendono consentire di possedere nuovamente armi da fuoco».

Il Dipartimento di Giustizia comunque assicura che «persone violente e pericolose non potranno acquisire legalmente armi da fuoco»; si sta cercando «una via per ripristinare i diritti di coloro che se lo sono meritati», identificati analizzando «la natura del loro reato e il comportamento successivo».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.