Oracle arms 2311, come una pistola 1911 3.0

Oracle arms ha chiamato 2311 la propria interpretazione della pistola 1911, declinata in cinque modelli calibro 9 mm.

Il dna di una pistola sportiva e l’affidabilità di un’arma di servizio: Oracle arms impiega questa definizione per presentare la 2311, la sua nuova pistola almeno nel nome ispirata al 2011 che la Sti-Staccato coniò per le 1911 con fusto ibrido in polimero-metallo e caricatore bifilare.

La nuova serie si declina in cinque modelli calibro 9 mm (Compact, Compact Elite, Combat, Combat Elite e Competition); tutti sono compatibili con i caricatori Sig P320 (15 colpi+1 per le compatte; 17+1 per la Combat; 17 o 21+1 per la Combat Elite; 21+1 per la Competition). Compact e Combat abbinano fusto in alluminio 7075 a impugnatura in polimero; alluminio integrale per Compact Elite e Combat Elite; acciaio inossidabile e alluminio per la Competition.

Lunga 10 millimetri nei modelli compatti e 127 negli altri, la canna non prevede bushing: ciò ne facilita lo smontaggio anche senza attrezzi. Impugnatura e minigonna sono modulari, intercambiabili le quattro piastre che favoriscono l’installazione di mire metalliche o punto rosso.

Con scatto in azione singola, sicura e hold-open ambidestri e tagli di presa profondi, l’Oracle arms 2311 costa da un minimo di 1.699 (Compact) e un massimo di 2.999 dollari (Competition) passando per i 1.999 della Compact Elite, i 2.199 della Combat e i 2.599 della Combat Elite.

