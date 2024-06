Diana Bacosi ha vinto la medaglia d’oro nella tappa italiana di Coppa del mondo di tiro a volo, specialità skeet.

Miglior avvicinamento a Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto) non avrebbe potuto esserci: Diana Bacosi ha infatti vinto la medaglia d’oro nella tappa italiana della Coppa del mondo di tiro a volo (specialità skeet) in corso al Trap Concaverde di Lonato del Garda (Bs).

Tre americane alle sue spalle: argento per Dania Jo Vizzi, battuta 57-56; bronzo per Austen Jewell Smith; quarta Samantha Simonton. Le altre italiane sono rimaste lontane dalla finale a sei: Martina Maruzzo ha chiuso ventunesima, ventisettesima Martina Bartolomei.

È andata peggio agli uomini nella gara vinta dal danese Jesper Hansen (54-53 vs Conner Lynn Prince): in qualificazione i risultati migliori li hanno ottenuti Erik Pittini e Niccolò Sodi che però gareggiavano soltanto per il ranking; quattordicesimo Elia Sdruccioli, ventinovesimo Gabriele Rossetti, cinquantacinquesimo Tammaro Cassandro.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.