Sesta carta olimpica per l’Italia del tiro a segno

Avendone conquistate due sul campo con Bessaguet e Quiquampoix, per ottenere la carta olimpica nella pistola automatica 25 metri la Francia non ha avuto bisogno di quella a disposizione per la nazione ospitante: il ranking la assegna a Massimo Spinella, che sarà dunque il sesto tiratore a rappresentare l’Italia del tiro a segno a Parigi 2024.

Per Spinella, calabrese classe 1999, argento agli Europei di Osijek, è la prima qualificazione olimpica in carriera; condividerà la pedana con Riccardo Mazzetti e la trasferta con Danilo Sollazzo, Edoardo Bonazzi (carabina 10 metri), Paolo Monna e Federico Maldini (pistola 10 metri).

Ormai gli slot sono quasi tutti assegnati: mancano soltanto i cosiddetti Universality place, destinati alle nazioni sottorappresentate.

A differenza che nel tiro a segno, nel tiro a volo l’Italia ha ottenuto l’en plein: i tiratori qualificati sono infatti otto (Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo, Jessica Rossi e Silvana Stanco nel trap; Luigi Lodde, Gabriele Rossetti, Diana Bacosi e Martina Bartolomei nello skeet).

