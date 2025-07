Oro per Mazzetti nella Pardini Rapid fire Cup di Suhl

Riccardo Mazzetti ha vinto la medaglia d’oro nella Pardini Rapid fire Cup, sulla distanza di 25 metri.

Dopo il quinto posto nelle qualificazioni (aveva chiuso con 585 punti), in finale Riccardo Mazzetti (35) s’è messo dietro tutta la concorrenza, a partire dal francese Jean Quiquampoix (31) e dai tedeschi Oliver Geiss (27) e Florian Peter (22), che rappresentavano la nazione ospitante: dunque è sua la medaglia d’oro in palio nella Pardini Rapid fire Cup, la competizione sulla distanza di 25 metri disputata a Suhl. Massimo Spinella, Andrea Morassut e Angelo Palella, gli altri azzurri, invece non sono riusciti a qualificarsi per la finale.

