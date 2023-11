“Pacchetto sicurezza”: torna il Far West?

A margine della concessione agli agenti di P.S. di portare una seconda arma personale, oltre a quella che hanno in dotazione, si leggono i soliti articoli di tono allarmistico che temono un’inusitata proliferazione di armi stile Far West

Argomenti demagogici triti e ritriti, contro i quali abbiamo sempre replicato in nome di una “corretta informazione” che quasi mai troviamo quando gran parte dei giornali e mezzi di informazione trattano tematiche sul possesso e l’uso di armi. Questa recentissima concessione è già stata analizzata (in tempo reale) in un approfondimento legale che troverete sul numero di gennaio 2024 della rivista, in quanto impossibile da condensare in questo breve spazio.

I controlli

Partiamo dall’unico dato reale, che sicuramente andrebbe risolto: la mancanza di controlli psico-fisici. Si badi bene che tale lacuna deve valere per l’affido dell’arma di servizio, quindi sempre, non per la concessione all’acquisto di una seconda pistola senza chiede il PdA alla Prefettura (che lo avrebbe negato in ogni caso, non certo per i motivi invocati). Questi controlli vanno fatti su tutti gli agenti di P.S. che hanno l’arma di ordinanza, e devono essere stringenti e severi.

Sollevare il problema in occasione di questa concessione è terribilmente sbagliato! Si dimentica che questi soggetti girano già armati H24 (lo possono fare senza problemi). Equivale a ipotizzare che il poliziotto ”standard” è sempre ok (talvolta non è così, possono insorgere patologie anche a loro); se desidera comprare una pistola tascabile diviene un potenziale psicopatico da controllare. Ragionamento fallace, come facilmente intuibile.

Come dire che se un cacciatore ha un solo fucile va tutto bene, quando ne compra un secondo diventa un bracconiere. Cogliete il paradosso? Chi scrive certi articoli pare di no.

Aria fritta

Al di là di questo problema (che andrebbe affrontato in modo serio), abbiamo il nulla cosmico, la misura del buio; aria fritta… nella migliore delle ipotesi. Ci saranno più armi in giro? No, perché l’agente – in talune circostanze – non farà altro che sostituire l’arma di ordinanza con una più piccola e leggera. Ci saranno a spasso più soggetti armati? No, perché queste persone già hanno la possibilità di portare l’arma di ordinanza H24. I problemi reali sono altri, ma come al solito si preferisce gridare al lupo, al Far West in salsa di pomodoro, distogliendo il lettore dalle vere problematiche che tutti abbiamo sotto gli occhi.