Pardini Cup a Bondeno, quattro date tra aprile e maggio

Dopo il successo della prima edizione, nelle giornate del 25, 27, 28 aprile e 1° maggio si svolgerà – presso il Tiro a segno di Bondeno (Fe) – la seconda edizione della Pardini Cup

Alla Pardini Cup quest’anno ci sarà una novità per le nuove leve, ovverosia un premio riservato esclusivamente alle categorie Giovanissimi, Allievi, Ragazzi e Juniores: sarà estratta a sorte una pistola Pardini K12 Kid. Un segnale che l’azienda Pardini di Lido di Camaiore (Lu) e la sezione Tsn di Bondeno hanno voluto dare a favore e sostegno dello sport giovanile, con un’iniziativa riservata a chi rappresenta il futuro del tiro a segno. Il primo premio a sorteggio fra tutti i partecipanti sarà una carabina Pardini Gpr1 Evo messa in palio da Pardini Armi. A questo sorteggio non parteciperanno gli atleti della sezione di Bondeno, per spirito di sportività.

Le specialità

L’anno scorso la Pardini Cup ha raggiunto il numero di ben 200 atleti partecipanti in rappresentanza di 38 sezioni. La manifestazione si svolgerà grazie anche al sostegno di altre aziende: Negrini, Barbaro Bersagli, ottica Punto di Vista Bondeno, Lions Club Bondeno, Graphic-A Soluzioni per Grafica e Stampa. Le specialità previste sono: C10 – P10 – Clt – Cst – Cl3P – Cs3P – Pl. Saranno messi in palio anche i trofei a squadre per le specialità pistola (P10 – Pl) e carabina (C10 – Clt – Cl3P).

Sarà possibile iscriversi attraverso il portale Uits oppure via mail all’indirizzo pardinicupbondeno@gmail.com; per informazioni si può chiamare il numero 338 8089793