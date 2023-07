Parlamento europeo approva legge su produzione di munizioni

500 milioni di euro per favorire la produzione di munizioni: il parlamento europeo ha approvato la legge nota come Asap.

Le piccole e medie imprese potranno beneficiare di finanziamenti più elevati: lo prevede l’ultima versione della legge sulla produzione di munizioni, ormai nota prevalentemente con l’acronimo Asap, approvata dal parlamento europeo con una maggioranza amplissima (505-56; non è andata allo stesso modo per la legge sul ripristino della natura, discussa nelle stesse ore) dopo l’accordo informale col Consiglio europeo cui ora spetta il via libera definitivo.

L’Act in support of ammunition production impegna le istituzioni a favorire la capacità produttiva delle industrie europee; da quando è iniziata la guerra in Ucraina si deve infatti far fronte alla carenza di prodotti per la difesa (munizioni dunque, ma anche missili).

I 500 milioni di euro destinati a finanziare questo progetto non andranno a impoverire i fondi di coesione esistenti; resta intatta invece la possibilità d’attingere dal Next generation Eu, in Italia noto come Pnrr; non potrà però farlo il governo italiano, visto che nelle scorse settimane la Camera ha approvato all’unanimità una mozione Pd che glielo impedisce.

