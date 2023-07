Crispi Attiva tactical 4 Gtx, lo scarpone tattico all-rounder

La Crispi ha sviluppato lo scarpone tattico all-rounder Crispi Attiva tactical 4 Gtx per le operazioni in ambienti miti su terreni accidentati.

Stabile come uno stivale e contemporaneamente leggerissimo: si presenta così l’Attiva tactical 4 Gtx, lo scarpone tattico all-rounder che la Crispi ha pensato per le operazioni in cui all’ambiente mite si coniugano condizioni difficili e terreni accidentati.

In queste condizioni è infatti necessaria una calzatura che sia insieme robusta, leggera e traspirante; la Crispi ha dunque pensato di renderla tale utilizzando la tecnologia Istant-fit, che rende la calzata aderente e confortevole, per la tomaia in camoscio idrorepellente; s’ottiene così una struttura che avvolge anatomicamente il piede. L’impermeabilità è invece assicurata dalla membrana GoreTex Extended comfort footwear.

Per conferire all’Attiva tactical 4 Gtx la giusta trazione sui terreni accidentati la Crispi ha poi scelto una suola Vibram Megagrip il cui battistrada ha appositamente disegnato; l’apposita intersuola e il sottopiede a struttura differenziata migliorano inoltre l’ammortizzazione ed evitano le torsioni indesiderate. Costruita tridimensionalmente, in feltro e carboni attivi, la soletta estraibile Crispi Air mesh ha invece una funzione insieme antisudore e antiodore.

Disponibile nelle taglie 36-47 nella colorazione tactical tan (puntale e tallone di protezione cuciti; parte interna rinforzata; 420 grammi il peso), lo scarpone Crispi Attiva tactical 4 Gtx costa 245,60 euro.

