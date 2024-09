Pbm propone componenti per il .50 Bmg

La scorsa settimana il Banco di prova ha assegnato la classificazione sportiva della prima carabina in .50 Bmg, la Victrix Corvo con canna lunga 686 mm.

A quanti ora si domandano dove e come reperire le componenti per allestire munizioni in calibro .50 Bmg arriva la risposta di Pbm (Precision Ballistic Manufacturing), azienda di Poggibonsi (Si) specializzata in componenti per munizioni sportive e da carabina strettamente imparentata con Xdb (Decima divisione balistica) che produce la pistola Rapax (Pbm è partner strutturale per le munizioni utilizzate dal team Ipsc di Decima).

Palle e bossoli per il .50 Bmg

Pbm ha annunciato di avere già disponibile un allestimento di palle monolitiche di peso e profilo diversi con i relativi bossoli che vantano un brevetto esclusivo. Sono, infatti, realizzati unendo il fondello in acciaio a un corpo in Ergal 7075: è una costruzione che, oltre ad assicurare una perfetta concentricità del corpo rispetto ai classici bossoli ricavati per estrusione, offre anche un’elevata elasticità tanto da consentirne il riutilizzo senza dover ricalibrare il corpo o il solo colletto, per almeno tre ricariche.

Nuove carabine in .50 Bmg da Xdb?

Parallelamente, Xdb ha annunciato, tramite i social, “l’immediata disponibilità di carabine a otturatore girevole-scorrevole in .50 Bmg che saranno prestissimo direttamente ordinabili”. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana. Stay tuned!

