Pedersoli 1886 lever action carbine, nel segno di John Browning

La Pedersoli 1886 lever action carbine ha il fascino e la potenza del modello 1886, nato dal genio di John Browning, nella sua versione più compatta e leggera.

Il modello carbine, rigorosamente in calibro .45-70, è caratterizzato da una canna di soli 20” e un serbatoio della capacità di sei colpi. Calcio e asta, realizzati in legno di noce, vengono incassati e levigati manualmente, a garanzia di un perfetto accoppiamento con la bascula. La meccanica, completamente realizzata dal pieno, viene racchiusa all’interno di una carcassa lavorata a controllo numerico partendo da un corpo semilavorato ottenuto per forgiatura. Il sistema di mira si compone di un mirino regolabile in deriva e una tacca di mira tipo militare. La coda della bascula è tuttavia predisposta per il montaggio della diottra. La lunghezza della canna è di 508 mm, per una lunghezza totale di 1.004 mm; il peso è 3,6 kg. Prezzo al pubblico della Pedersoli 1886 lever action carbine 1.721 euro, disponibilità da settembre.