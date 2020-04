Validità del porto d’armi: ecco che prevede il decreto Cura Italia

A prima vista il decreto Cura Italia convertito in legge dal parlamento estende fino alla fine dell’emergenza la validità del porto d’armi in scadenza.

Per esser sicuri è necessario aspettare la Gazzetta, si sa com’è quel detto sul diavolo e i dettagli, però a prima vista sembra proprio che il decreto Cura Italia approvato in via definitiva dal parlamento proroghi la validità del porto d’armi in scadenza tra gennaio e luglio 2020. La durata sarà estesa “per i novanta giorni successivi” al momento in cui cesserà lo stato d’emergenza, a ora fissato al 31 luglio.

L’Anpam era intervenuta presso il Viminale per far presente che il primo provvedimento, che si riferiva solo alle licenze in scadenza fino al 15 aprile, avrebbe dovuto essere integrato. È ragionevole pensare, commenta l’Anpam, che dopo la pubblicazione in Gazzetta il ministero dell’Interno diffonderà una circolare esplicativa. Dunque sì, attendiamo ancora un po’, però la lettera della legge sembra chiara.

Da ogni fatica un’opportunità. Non solo news, Armi Magazine ha allestito anche Digital Show 2020: scopri la nuova fiera virtuale con le ultime novità del mercato.