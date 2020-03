Vega Holster Dcx8 Cama X, fondina professionale

La fondina professionale in polimero stampato a iniezione Dcx8 Cama X è una delle novità 2020 di Vega Holster.

La fondina Vega Holster Dcx8 Cama X ha un doppio sistema di sicurezza, di cui uno che blocca la parte superiore dell’arma e uno di sicurezza inferiore, che agisce sul ponticello dell’arma ed entra automaticamente all’inserimento della stessa in fondina. Entrambi i sistemi sono sganciabili – o singolarmente o simultaneamente – tramite una leva posta nella parte interna della fondina, azionabile con il dito pollice in un movimento “back & go”. Tra le altre caratteristiche della Vega Holster Dcx8 Cama X, la vite di ritenzione per la regolazione della frizione della fondina sull’arma e il passante per il cinturone con doppia asola e regolazione del passaggio cintura da cinque a sei cm, con posizione dell’impugnatura sulla linea della cintura. Per concludere, annotiamo la possibilità di montaggio su tutti i passanti e kit Vega Holster.