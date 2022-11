Porto d’armi in America, la ricerca sul numero di licenze

La società di ricerca Crime prevention research center ha diffuso uno studio sul numero di licenze di porto d’armi in America.

Non dipinge un quadro esaustivo visto che in ventiquattro Stati (il venticinquesimo è l’Alabama, nel quale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023) vige il principio del constitutional carry, ma l’ultimo studio sul numero di licenze di porto d’armi in America fornisce comunque una serie di dati interessantissimi; l’ha condotto la società di ricerca Crime prevention research center che l’ha concluso a fine ottobre e l’ha pubblicato nelle scorse ore.

La premessa da tener presente per capirne l’impatto è che negli Stati in cui vige il constitutional carry non è necessaria una licenza per portare l’arma in pubblico; la si può comunque chiedere per entrare liberamente armati negli altri Stati con i quali è in vigore un accordo di reciprocità.

Anche se con il minor tasso di crescita dal 2011, anno in cui Crime Search cominciò a raccogliere i dati, il numero di americani possessori di licenza è aumentato anche nel 2022: al momento sono infatti 22,01 milioni, 488.000 in più (+2,3%) rispetto al 2021.

La percentuale sul totale della popolazione adulta equivale all’8,5%; se non si contano California e New York, Stati la cui legislazione è nota per essere particolarmente restrittiva, s’arriva al 10,2%. Si sale sopra il 10% in diciassette Stati; per Connecticut, North Carolina e Wisconsin è un ritorno dopo la flessione degli anni passati. La percentuale più alta si registra in Alabama (32,5%); seguono Indiana (23,4%) e Georgia (15,5%). La Florida fa invece registrare il record in termini assoluti: 2,57 milioni di licenze; si sfonda quota un milione in altri cinque Stati (Alabama, Georgia, Indiana, Pennsylvania, Texas).

Nei quindici Stati che forniscono una divisione per genere le donne valgono il 29,9%; le loro licenze crescono però molto più rapidamente (+28,3% rispetto ai dati del 2021) di quelle degli uomini.

I venticinque Stati in cui è in vigore il constitutional carry

Alabama (dal 1° gennaio 2023), Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Mississippi, Missouri, Montana, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, West Virginia, Wyoming.

