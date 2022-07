Porto d’armi in luogo pubblico: come si qualifica un’area condominiale?

La Cassazione chiarisce che la fattispecie di porto d’armi in luogo pubblico si configura anche in un’area condominiale.

Un’area condominiale è per definizione un’area aperta al pubblico, perché “di libero accesso a tutti i condomini e ai loro ospiti”: pertanto il porto d’armi in un’area condominiale equivale al porto d’armi in luogo pubblico. Lo ha stabilito la settima sezione penale della Cassazione (sentenza 25854/2022) respingendo un ricorso contro una sentenza della Corte d’appello di Bologna.

Nel diritto italiano infatti per classificare un’area come aperta al pubblico non è necessario che sia accessibile a chiunque; è sufficiente che possa frequentarla anche soltanto “una categoria di persone che abbia determinati requisiti”, persino stringenti come il possesso di un immobile.

