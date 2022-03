Porto occulto di armi in America: un’altra novità

Nuovo capitolo nella storia del porto occulto di armi in America. Il South Dakota elimina ogni tassa per chi ha bisogno della licenza per uscire dallo Stato.

Non ci saranno più da pagare né i 35 dollari per il rinnovo né la tassa per il background check: la firma di Kristi Noem, governatrice repubblicana del South Dakota, sulla legge 212 aggiunge un altro capitolo alla storia del porto occulto di armi in America. Pur essendo uno dei ventidue Stati che riconoscono il constitutional carry, il principio che rende libero il porto occulto di armi, il South Dakota prevede infatti un iter specifico per i residenti che intendono girare armati anche nei trentotto in cui è in vigore una legislazione più restrittiva.

Di fatto non si dovrà più pagare niente per richiedere l’autorizzazione; “esercitare i diritti che vi sono concessi dal secondo emendamento non vi costerà più un penny” si legge nel tweet pubblicato da Noem. Per evitare che l’eliminazione delle tasse provochi problemi ai bilanci locali, lo Stato riconoscerà alle contee un rimborso per ogni licenza concessa.

