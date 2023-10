Quali le migliori armi del 2023 in America?

La Nasgw ha ufficializzato le nomination per gli Appreciation award, i premi per i migliori produttori di armi del 2023.

È uno dei premi canonici che quando la fine dell’anno s’avvicina mette a confronto i migliori produttori di armi del 2023; lo assegna la Nasgw, National association of sporting goods wholesalers, quella dei report periodici sull’andamento del mercato in America, che intanto per l’Appreciation award ha ufficializzato le nomination. I vincitori di ciascuna delle sei categorie (oltre che delle armi si concorre nella produzione di ottiche, munizioni e accessori; premiati anche i migliori importatori e i migliori innovatori) saranno annunciati il 24 ottobre.

Armi

Colt

Henry Repeating Arms

Ruger

Sig Sauer

Smith & Wesson

Springfield Armory

Ottiche

Eotech

Holosun

Leupold

Sig Sauer

Trijicon

Munizioni

Fiocchi

Hornady

Pmc Ammunition

Vista Outdoor

Winchester Ammunition

Accessori

American outdoor

Gsm Outdoor

Magpul

Silencer

Streamlight

Importatori

Armscor Precision

Century Arms

Eaa-Ussg

MagTech

Pmc Ammunition

Innovatori

Hornady

Ruger

Sig Sauer

Smith & Wesson

Springfield Armory

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.