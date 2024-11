Quali pistole hanno comprato gli americani nel terzo trimestre del 2024?

Anche nel terzo trimestre del 2024 gli americani hanno privilegiato le pistole Glock; il calibro preferito resta il 9×19.

Tra le pistole semiautomatiche, che tra le armi corte pesano per l’81% (staccatissimi i revolver, 14%), le preferite dagli americani continuano a essere le Glock: il report periodico dell’osservatorio Nasgw segnala che anche nel terzo trimestre del 2024 i quattro modelli più venduti (G43X Mos, G19 Gen5, G19 Gen5 Mos, G19X) portano inciso lo stesso logo. A differenza che nel secondo trimestre però la top five non è un monologo: esce la G43X Fs, rientra (c’era già nel primo) la Sig Sauer P365 X-Macro.

Il calibro preferito resta il 9×19 (57%); seguono da lontano il .45 acp (7,5%), il .22 lr (6,5%), il .380 acp (6,5%), il .357 magnum (5%), il 10 mm auto (3,5%) e il .44 Remington magnum (2%).

Le armi corte si prendono ancora la maggioranza assoluta del mercato. La percentuale però si sta riducendo: in tre anni è scesa dal 62% al 51%. Continuano a crescere le carabine, che ormai valgono poco meno di un terzo (28%).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.