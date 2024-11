Konus Fiery-Rf, un dispositivo termico versatile

La ricerca di dispositivi termici innovativi non si ferma per Konus, che lancia sul mercato il nuovo Fiery-Rf, un dispositivo termico tre in uno versatile: il Konus Fiery-Rf è in grado di funzionare come monocolo portatile, ottica da mira e clip-on in un unico strumento

Il Konus Fiery-Rf offre una risoluzione di 384×288 pixel e una lunghezza focale di 35 mm, garantendo immagini nitide e dettagliate anche nelle condizioni più difficili. È impermeabile e dotato di due batterie ricaricabili 18650, completo di caricabatterie, che possono essere ricaricate anche direttamente sul dispositivo. Inclusi nella confezione troviamo una slitta per il montaggio come ottica da mira, viti dedicate, borsetta, cinturino e tutto il necessario per utilizzarlo anche come come clip-on.

Le caratteristiche

Il dispositivo include un telemetro integrato che misura distanze fino a 800 metri, ideale per rilevamenti precisi in campo aperto. Inoltre, la funzione giroscopio visualizza due scale graduate per indicare l’angolo di inclinazione, sia longitudinale sia trasversale, dello strumento. Il menu, accessibile tenendo premuto il tasto rotante per tre secondi, permette di selezionare numerose funzioni: scatto fotografico, registrazione video e sei reticoli personalizzabili in colori diversi (nero, bianco o automatico, in base alla palette selezionata). Quattro le modalità palette: bianco caldo, nero caldo, rosso caldo e fusion, per adattarsi a ogni esigenza.

L’utilizzo

Con soli tre tasti multifunzione, Fiery-Rf garantisce un’esperienza d’uso intuitiva. La rotella permette di aumentare lo zoom da 3x fino a 24x e di cambiare palette se la si ruota in senso antiorario. I tasti sono dotati di doppie funzionalità, attivabili con un singolo click o mantenendo la pressione. Con un tempo di ricarica di circa cinque ore e la funzione di autospegnimento regolabile, Fiery-Rf si conferma uno strumento evoluto che rende la visione termica più accessibile e funzionale. Il prezzo al pubblico del Konus Fiery-Rf è di 1.499 euro.

