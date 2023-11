Quali sono i fucili a canna liscia più venduti in America?

Il report dell’osservatorio Nasgw consente di scoprire quali siano i fucili a canna liscia più venduti in America nel terzo trimestre del 2023.

C’è anche un po’ d’Italia nella classifica dei fucili a canna liscia più venduti in America nel terzo trimestre del 2023 (dati osservatorio Nasgw, come quelli su carabine e pistole). È vero che i modelli che arrivano su quel mercato non vengono prodotti in Europa e che su quel mercato ci sono da più tempo, ma un Beretta è sempre un Beretta: l’A300 Ultima Black occupa il terzo posto tra i semiautomatici più richiesti dietro l’Armscor Vr70 e il Mossberg 940 Pro-Tactical (in Italia lo porta la Bignami).

La classifica dei fucili a pompa la comanda invece la Kel-Tec, con due modelli, Ksg 12 e Ks7, nelle prime due posizioni, cui segue il Dickinson Xx2T.

Quello dei fucili a canna liscia è però da tempo un mercato in flessione negli Usa; nel terzo trimestre 2023 vale circa il 10% (68 milioni di dollari) dell’intero settore. È evidente il calo rispetto all’anno scorso (79 milioni, -14%), ultimo segno d’una tendenza di lungo periodo (nel Q3 del 2021 fatturò 92 milioni, addirittura 97 nel 2020).

I fucili semiautomatici (circa 29 milioni di dollari) incidono per il 43%, i fucili a pompa (circa 21 milioni) per il 30%; le doppiette (circa 12 milioni, 18%) seguono molto da lontano.

L’ultimo dato interessante riguarda il calibro: ogni tre fucili a canna liscia comprati nel terzo trimestre del 2023 più di due (71%) sono realizzati in 12.

